Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі вирву: окупанти обстріляли Дніпропетровщину
23 квітня 2022 , 17:10Читать новость на русском
Джерело:Дніпропетровська ОВА
У Дныпропетровській області окупанти обстріляли околиці одного з сіл. Ракета впала поблизу будинків та залишила величезну воронку.
На щастя, жертв немає – у районі, де прилетіла ракета, вже ніхто не живе. Снаряд зачепив газову трубу.
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Ракета залишила вирву глибиною понад 4 метри.
Окупанти продовжують цілити по “стратегічним”об’єктам. “Демілітаризують”наші поля та городи,
– написали в Дніпропетровській ОВА.
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