Ракета росіян влучила у багатоповерхівку на Київщині: спалахнула пожежа

Вдень у середу, 23 листопада, Росія здійснила новий масований ракетний удар по території України. Один з ударів припав на Київщину.

Про влучання ворожої ракети повідомив у своєму телеграмі начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів", – написав Нєбитов.

До свого посту поліцейський додав жахливі фото руйнувань цивільної інфраструктури та фото жертв російського воєнного злочину.

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Також Нєбитов написав, що необхідно залишатись в укриттях, адже "загроза ракетних ударів триває".

Відео з місця подій:

Нагадаємо, 23 листопада Росія вкотре обстріляла Україну. Цілями ворога були об'єкти цивільної інфраструктури. На даний час зафіксовані "прильоти" у Києві, Львові, Вінницькій області, Кременчуці та інших регіонах країни.

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