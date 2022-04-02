Ракета, що прилетіла в Бєлгород – випущена з території Росії, – CIT

Дослідники Conflict Intelligence Team заявили, що ракета, яку нібито запустили з території України і яка впала під Бєлгородом, насправді випустили з північного сходу, з Росії.

Журналістам вдалось геолокувати місце зйомки в момент влучення ракети. Виявилося, що відеореєстратор знімає у південно-східному напрямку, а ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже, з території Росії.

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Врахувавши розміри вирви, дослідники припустили, що удар завдавали крилатою або балістичною ракетою. Водночас українська сторона крилатих ракет у цьому конфлікті не застосовує.

Україна не використовує крилатих чи балістичних ракет

Крім того, українська балістична ракета прилетіла б із боку українських позицій, тобто із заходу чи південного заходу.

Також бєлгородський губернатор Гладков повідомляв, що схоже потрапляння було водночас неподалік Ясних Зор Бєлгородської області.

Враховуючи, що Ясні Зорі розташовані приблизно за напрямом польоту ракети від Микільського, ймовірно, що це потрапляння відноситься до того ж інциденту,

– йдеться у розслідуванні.

Втім, розслідувальна група наголосила, що однозначно стверджувати наразі, що стало причиною вибуху: збій, який викликав схід ракети з курсу, чи помилка наведення – наразі неможливо.

А оскільки ця подія майже не висвітлювалася у російських державних ЗМІ, така російська провокація із запуском ракети російською територією з метою звинуватити Україну є малоймовірною.

Так чи інакше, на відміну від атаки на нафтобазу ми готові виключити причетність України до цього інциденту,

– зробили висновок дослідники.

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