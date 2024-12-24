Лише від шуму двигуна у росіян буде "ураження": українська ракета зможе долетіти до Москви

Україна працює над новою ракетою "Трембіта", одна з моделей якої здатна буде дістати до російської столиці. Примітно, що у цієї зброї дуже гучний двигун.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні для 24 Каналу зауважив, що дальність польоту в 500 кілометрів для такої ракети не є проблемою.

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Чим особлива ракета "Трембіта"

Світан зазначив, що це непогане розв'язання питання, особливо щодо імпульсного двигуна. Завдяки своїй дешевині він зменшує вартість і всієї конструкції. Надалі подорожчання ракети здійснюється або завдяки бойовій частині, або системі наведення.

За його словами, як хибна ціль для ворожої ППО ракета може коштувати лише 3 тисячі доларів. Якщо навішати на неї систему керування та боєприпас, то вартість може зрости до 10 – 15 тисяч доларів. Для такої ракети це дуже хороші цифри.

Він зауважив, що дальність "Трембіти" зараз становить поки що 200 кілометрів, але, якщо збільшити паливні баки й, відповідно, саму конструкцію, цією ракетою реально дістати й до Москви. Двигун може мало не до нескінченності працювати, залежно від кількості палива, тому він доштовхає ракету.

Напевно, буде більше від шуму двигуна у росіян "ураження", ніж від самої ракети,

– сказав полковник запасу.

Військовий експерт припустив, що вже найближчим часом "Трембіта" почне себе показувати в дії.

Колони техніки росіян потрапляють у пастку на Курщині

Полковник запасу розповів, що українські воїни дають можливість колонам російської техніки зайти в такий собі капкан у Курській область.

Він пояснив, що росіяни бояться вийти за межі якоїсь дороги з твердим покриттям, тому що їх переконують, що всі поля заміновані. І це справді так на деяких позиціях, тож рух може бути лише в один бік.

За його словами, оскільки російським загарбникам доводиться виконувати бойове завдання, вони рухаються дорогами з твердим покриттям, які дуже добре пристріляні Силами оборони.

А ще вздовж доріг розставлені так звані мінні засади з різного роду боєприпасів, які дають можливість практично всю колону знищити разом з особовим складом,

– заявив Світан.

Тому, підсумував він, це такі собі "дороги смерті", на яких уже гниє чимало ворожої техніки під дощами. Росіяни самі шоковані від такого: у них зараз на складах менше техніки, яка вже навіть розібрана, ніж її залишилося на полях.