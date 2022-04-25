Це достатньо серйозний залізничний вузол, – Садовий про обстріл на Львівщині

Росіяни зранку 25 квітня завдали ракетного удару по Львівщині. Ракета знищила тягову підстанцію на станції "Красне".

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ефірі 24 каналу.

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"О 8:30 був ракетний обстріл і ракета знищила тягову підстанцію на станції "Красне". Це достатньо серйозний вузол", – розповів міський голова.

За словами Садового, зараз на цьому місці працюють залізничники та працівники Міністерства надзвичайних ситуацій, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу окупантів.

Інші ракети були знищені нашими системи протиповітряної оборони,

– додав мер Львова.

Варто зауважити, що за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

Ракети окупантів летіли з південно-східного напрямку. Їх випускали з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.

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