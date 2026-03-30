Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до Patriot

Під час нещодавнього візиту до Мадрида президент України Володимир Зеленський отримав обіцянку від Іспанії передати Україні п'ять ракет до систем ППО Patriot. Ракети PAC-2 коштуватимуть близько 15 мільйонів євро й зможуть значно підвищити оборонні можливості України.

Про це пише видання El Pais з посиланням на джерела в іспанському уряді.

Яке озброєння Іспанія передасть для України?

Іспанський уряд вважає, що війна на Близькому Сході, яку розпочали США та Ізраїль проти Ірану, не є європейською. Тоді як війна в Україні безпосередньо визначає майбутнє Європи – російське вторгнення загрожує суверенітету та територіальній цілісності країни, порушуючи міжнародне право.

Обіцянка Володимиру Зеленському щодо ракет для систем ПРО Patriot є важливим кроком на тлі дефіциту цього озброєння через конфлікт на Близькому Сході.

Джерела в уряді Іспанії стверджують, що в домовленостях із Україною мовилось про п'ять ракет Patriot PAC-2. Саме ці ракети нині перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії й вартують від 3 до 4 мільйонів доларів за одиницю, за п'ять – близько 15 мільйонів євро.

Втім варто зауважити, що ці ракети не є найсучаснішими, але Міністерство оборони має програму їх модернізації до версії PAC-3.

Водночас видання пише, що головною проблемою є не гроші, а те, що головний виробник, американська компанія Raytheon, не може задовольнити попит, який різко збільшився. Постачання чотирьох батарей ракет Patriot конфігурації 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 мільярда євро, постійно відкладається і зараз припадає на 2031 рік.

Це дуже дефіцитний товар, у тому числі й у військових арсеналах Іспанії. Тому подарунок прем'єра Педро Санчеса Зеленському набуває ще більшої цінності,

– ідеться і матеріалі видання.

Зауважимо, що Іспанія вже постачала ракети Patriot Києву. Тоді, у 2024 році, країна надіслала дві партії з невизначеною кількістю ракет. Однак рішення ухвалювалось після тривалих суперечок із НАТО, яке тиснуло на країни з ракетами, аби ті передали озброєння Україні. Тепер ситуація дещо інакша – іспанський уряд взяв на себе безпосередню ініціативу.

