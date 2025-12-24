Зеленський розповів про ефективність ракет "Фламінго" та "Нептун"

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час останнього запуску українських ракет "Фламінго" одна з п’яти досягла цілі на території противника. Чотири інші були збиті російською ППО.

Він зазначив, що використання ракет стає ефективнішим щоразу. Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що Зеленський розповів про ефективність ракет "Фламінго" і "Нептун"?

Відсоток (влучності – 24 Канал) "Фламінго" зараз покращився. Було останнє використання... 5 ракет вони використали: одна зруйнувала ціль, 4 збило рускоє ППО. Все це в процесі стає сильнішим – кожен місяць,

– розповів Зеленський.

Він зазначив, що інша ракета – "Рута" – виготовляється у співпраці з іноземними партнерами.

"Хороша ракета, у нас було вдале застосування, але їх поки що мало. І питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни – ось що потрібно", – зазначив президент.

Він також додав, що відсоток влучань "Нептунів" став дуже хороший. "Був хороший, став дуже хороший", – зазначив Зеленський.

