Зеленський розповів про ефективність ракет "Фламінго" та "Нептун"
- Під час останнього запуску українських ракет "Фламінго" одна з п’яти досягла цілі, а чотири були збиті російською ППО.
- Ракета "Рута" виготовляється у співпраці з іноземними партнерами, але їх поки що мало через технічні питання, зокрема двигуни.
Президент Володимир Зеленський розповів, що під час останнього запуску українських ракет "Фламінго" одна з п’яти досягла цілі на території противника. Чотири інші були збиті російською ППО.
Він зазначив, що використання ракет стає ефективнішим щоразу. Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що Зеленський розповів про ефективність ракет "Фламінго" і "Нептун"?
Відсоток (влучності – 24 Канал) "Фламінго" зараз покращився. Було останнє використання... 5 ракет вони використали: одна зруйнувала ціль, 4 збило рускоє ППО. Все це в процесі стає сильнішим – кожен місяць,
– розповів Зеленський.
Він зазначив, що інша ракета – "Рута" – виготовляється у співпраці з іноземними партнерами.
"Хороша ракета, у нас було вдале застосування, але їх поки що мало. І питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни – ось що потрібно", – зазначив президент.
Він також додав, що відсоток влучань "Нептунів" став дуже хороший. "Був хороший, став дуже хороший", – зазначив Зеленський.
