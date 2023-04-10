Колосальна загроза для флоту Росії: Резніков про зброю, яка допомогла Україні вийти в Чорне море

Олексій Резніков зустрівся зі своїм данським колегою Троелсом Лундом Поулсеном. Під час спільного брифінгу наш міністр назвав зброю, яка допомогла Україні вийти у Чорне море.

У понеділок 10 квітня міністр оборони України Олексій Резніков і виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поулсен зустрілися в Одесі. Під час брифінгу очільник українського оборонного відомства наголосив, що у "зернового коридору" є дві складові. Одна з них – патронаж ООН і Туреччини, а інша – ефективна зброя, передає 24 Канал.

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Яка зброя дозволила вийти у Чорне море

За словами Резнікова, вдалося це зробити завдяки ракетним комплексам "Гарпун". Вони мали вирішальне значення у забезпеченні нашій державі доступу до Чорного моря. Значною мірою саме ці установки допомогли частково відновити експорт пшениці, соняшникової олії та іншого продовольства.

"Данська допомога дозволила Україні захистити себе і врешті-решт звільнити коридори до Чорного моря. Це забезпечило безпеку для кораблів, які входять і виходять з гавані в Одесі та інших місцях", – зазначив Троелс Лунд Поульсен.

Зауважимо, що "Гарпуни" призначені для завдання ударів по цілях на морі. Причому їх можна запускати як з суші, так і з моря. Хоч спочатку їх конструювали так, щоб ці ракети були водного базування.

Узбережжя Чорного моря під захистом

В захисті Одеси, в захисті Чорноморського узбережжя України беруть участь спеціальні протикорабельні системи, які називаються "Гарпуни". Їх ми з вами отримали завдяки лідерству й ініціативі Королівства Данія,

– наголосив Резніков.

Він, власне, подякував винахідливим данським інженерам. Адже вони сконструювали установку так, щоб нею можна було завдавати ударів з суші. Україні, власне, передали саме такі ракетні установки.

Як зауважив Резніков, на запуск "зернового коридора" вплинула ціла низка факторів. Передовсім звільнення острова Зміїний, яке самі росіяни називають "жестом доброї волі". Попри те, що цей коридор проходить під прапорами ООН та Туреччини, важливою є військова складова гарантій безпеки. Нею, власне, і є "Гарпуни", які стоять на сторожі та стримують амбіції ворога.