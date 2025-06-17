Авіаексперт сказав, чим вкрай небезпечні ракети з касетними боєприпасами

Росіяни застосували ракети з касетними боєприпасами під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня. Також періодично ворог атакує цивільні міста "Шахедами" зі шрапнеллю.

Росія свідомо запускає ракети та дрони з суббоєприпасами, які мають велику кількість вражаючих елементів для того, щоб уразити якомога більше людей. В етері 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце розповів про підступні особливості цих боєприпасів.

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У чому небезпека ракет з суббоєприпасами

Протягом останніх тижнів росіяни збільшили використання озброєння з суббоєприпасами. Ворог почав регулярно використовувати типи боєприпасів, ключове призначення яких – ураження цивільного населення у разі використання по житлових масивах.

Ракети з суббоєприпасами – зброя невибіркової дії. Вона, як правило, призводить до поранення значної кількості людей та руйнування будівель,

– зазначив Долінце.

За його словами, такі суббоєприпаси Росія використовує протягом останніх місяців регулярно не тільки в крилатих ракетах, а й в дронах-камікадзе, зокрема, шляхом скидання відповідних боєприпасів під час прольоту над населеними пунктами.

Самі боєприпаси можуть не одразу детонувати, а фактично здійснювати відкладену детонацію або у разі виявлення наближення людини, або за таймером.

До слова, росіяни вдарили по 27 локаціях у різних районах Києва. У столиці пошкоджено житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.