Не крейсер "Москва": у ВМС розповіли про перше застосування "Нептунів" по кораблях

Українські захисники вперше застосували ракети "Нептун" не по крейсеру "Москва". Як стало відомо, Сили оборони й раніше били протикорабельними ракетами по ворожому флоту.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив командувач Військово-морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа. Однак він додав, що перше застосування складно назвати успішним, передає 24 Канал.

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Коли Сили оборони вперше застосували ракети "Нептун"

Неїжпапа розповів, що вперше застосовували протикорабельну крилату ракету "Нептун" не проти крейсера "Москва", а проти інших суден. Він додав, що коли йде армада кораблів, то військовим необхідно знаходити протидію.

Так, перший пуск, за словами Неїжпапи, був не дуже вдалий. Тоді українські захисники намагалися уразити ворожий фрегат. Хоча тоді корабель і не вдалося уразити, однак окупанти на початку вторгнення ледь не збили власний винищувач.

Під час відбиття наших ракет російський корабель збив власний літак, який кружляв над фрегатом. Але винищувач пішов. Я так думаю, що вони (окупанти – 24 Канал) не зрозуміли, що у нас щось є таке зі зброї,

– розповів Неїжпапа.

Командувач ВМС також додав, що коли ти впевнений у зброї та своїх людях, то успішний результат не змусить себе довго чекати. Коли ж українські захисники потопили крейсер "Москва", то, за словами Неїжпапи, Сили оборони нібито перейшли межу й зрозуміли, що вони можуть і будуть відправляти на дно ворожий флот.