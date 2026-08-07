Маємо бути на сторожі: Світан припустив, скільки ще часу Росія буде бити балістикою по цивільних

Після масованої атаки на Київ та область загроза російської балістики знову стала особливо гострою. Такі ракети мають короткий підльотний час, а застосування касетних бойових частин створює ще більшу небезпеку для цивільних. Водночас наявних засобів ППО недостатньо, щоб захистити всю територію України.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому навіть додаткові перехоплювачі PAC-3 не розв'яжуть проблему повністю. Він спрогнозував, коли власна українська балістика може змінити ситуацію та скільки ще українцям доведеться залишатися в постійній готовності до нових ударів.

Власна балістика має змінити баланс

Нині Росія може використовувати майже всю територію України як полігон для своїх балістичних ракет, адже наявних засобів перехоплення недостатньо. Стримати такі удари, за оцінкою Світана, здатна власна далекобійна зброя, яка створить для Кремля неминучі наслідки.

Поки у нас не буде балістики, здатної долетіти до Москви й зробити з нею те саме, що росіяни роблять із Києвом, вони продовжуватимуть знущатися з України. Для Росії Москва є головною точкою ухвалення рішень,

– пояснив Світан.

Нове військове керівництво, зокрема генерали Хмара, Драпатий і Скибюк, уже мали поставити це завдання серед пріоритетних, забезпечити фінансування та прискорити ракетну програму. Україна не починає роботу з нуля, тому йдеться про запуск серійного виробництва напрацьованих раніше систем.

Думаю, за три-чотири місяці ця програма має запрацювати, максимум – до кінця року. Серійне виробництво того, що в нас уже було, можна запустити навіть швидше,

– припустив військовий експерт.

Паралельно Україна очікує на британські балістичні ракети, прототипи яких, за словами Світана, створили разом із німецькими партнерами. Йдеться про зброю з бойовою частиною близько 200 кілограмів і дальністю 500 – 600 кілометрів, однак до появи таких можливостей українцям доведеться й надалі розосереджуватися та максимально уважно реагувати на повітряні тривоги.

Українцям ще доведеться жити під загрозою балістики

Швидко закрити всю країну від таких ударів неможливо навіть за умови постачання додаткових ракет PAC-3. Їх вистачить лише для прикриття окремих районів, тоді як більша частина території України й надалі залишатиметься в зоні ризику. Отримати готову далекобійну зброю від партнерів також складно, адже значні американські запаси були витрачені через війну на Близькому Сході.

Зараз у нас немає можливості впливати на противника дзеркально чи асиметрично. Поки ми не зможемо діставати до Москви, доведеться розосереджуватися, виходити з-під ударів і постійно бути готовими сховатися,

– пояснив Світан.

Найбільшу небезпеку становить балістика з касетними бойовими частинами. Через кількахвилинний підльотний час люди мають заздалегідь знати, де розташоване найближче укриття, а під час тривоги не залишатися просто неба чи біля вікон. Міцне перекриття може хоча б частково захистити від уламків.

Застосування касетних боєприпасів по міській забудові – це чистий тероризм, розрахований на те, щоб убити якомога більше цивільних,

– наголосив військовий експерт.

Навіть після появи української далекобійної відповіді Росія навряд чи одразу відмовиться від такої тактики. За прогнозом Світана, зв'язок між ударами по Україні та наслідками для Москви доведеться демонструвати щонайменше кілька місяців, тому українцям варто залишатися особливо пильними ще близько року.

Полковник запасу ЗСУ оцінив загрозу російської балістики: дивіться відео