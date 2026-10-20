США затримують продаж ракет Patriot: військовий пояснив, чи має Україна альтернативу

Сполучені Штати наразі затримують передачу Україні чергової партії ракет до ЗРК Patriot. За даними ЗМІ, міністр оборони США Піт Гегсет не підписує відповідні контракти. Своєю чергою, Україна працює над альтернативою, але це тривалий процес.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, наразі прямої альтернативи ЗРК Patriot немає. Однак є кілька перспективних напрямків, які з часом допоможуть Україні краще протидіяти балістичним загрозам.

Як Україна протидіє російській балістиці?

Як наголосив Мусієнко, в Силах безпілотних систем створили Центр глибинного ураження. Серед його цілей – знищення пускових установок балістичних систем. Упродовж вересня – жовтня вдалося вибити 8 таких установок. Подальша робота на цьому напрямку триває.

Окрім цього, Україна вже отримала від Франції ліцензію на зенітні ракети Aster 30 для ЗРК SAMP/T, які мають збивати балістичні ракети. Партнери також нарощують виробництво цих ракет. Також триває робота спільно з кількома європейськими державами над системою Freya, яка має стати дешевшою альтернативою ЗРК Patriot.

На це потрібен час. Процес розробки пришвидшили. Також у розробці є певні рішення щодо засобів РЕБ, які мали б відхиляти балістичні ракети. Все це в процесі. Поки що рано говорити про результат, але розробка триває,

– сказав Мусієнко.

Чи має Україна альтернативу для Patriot: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, видання Kyiv Independent з посиланням на українських чиновників та військових офіцерів повідомляло, що в міністра оборони США Піта Гегсета фактично лежать на столі контракти про постачання ракет Patriot Україні. Однак він банально їх не підписує. Джерела пов'язують це із напругою, яка виникла між США та Україною через удари по російських НПЗ. Дональд Трамп почав критикувати ці операції. Він стверджує, що через це зросли ціни на дизель у світі. При цьому Трамп не згадує, що все почалося з військової операції США проти Ірану.