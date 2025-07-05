Робив ультиматум Путіну: що змушує Мерца відтягувати передачу ракет Taurus

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не передав Україні ракети Taurus, але він не відкидає таку можливість. При цьому до виборів він підтримував ідею, аби ЗСУ отримали цю зброю.

Про це 24 Каналу розповів німецький політолог Сергій Сумленний, зауваживши, що у своїй передвиборчих обіцянках Мерц буквально говорив, що дасть Україні ракети Taurus. У своїх заявах він дав ультиматум Путіну: якщо той продовжить бомбардувати цивільні об'єкти нашої держави, то ЗСУ отримають ці ракети. Якщо й після цього Росія продовжить атаки – то Німеччина зніме будь-які обмеження на використання Taurus.

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Чому Україна ще не отримала Taurus

Як наголосив Сумленний, Росія продовжує обстрілювати Україну. При цьому Мерц так і не передав ракети Taurus. Очевидно, що на нього тиснуть соціал-демократи, які утворили коаліцію з ХДС/ХСС. Там відкидали варіант передачі Україні цих ракет.

Не виключено, що в ХДС/ХСС є сили, які підтримують не зменшення допомоги Україні, а те, що вони називають, обмеженням ескалаційного потенціалу з Росією. Вони вважають, що ось така передача призведе до ескалації,

– зазначив Сумленний.

У Німеччині постійно вкидається конструкція на кшталт "якщо Німеччина передасть ось це – то буде втягнута у війну". Зокрема це робить і колишній канцлер Олаф Шольц. Мерц неодноразово спростовував ці заяви. Адже передану зброю використовує Україна, а не Німеччина.

Це – німецька традиція. Замість дій обговорювати можливі наслідки. На жаль, попри всю більш здорову риторику Мерца, знову розмова йде про риторику. Війни не виграються риторикою без реальних дій. На жаль, уряд Мерца боїться майже настільки сильно, як уряд Шольца,

– зазначив Сумленний.

При цьому є й позитивні моменти. Німеччина готова профінансувати виробництво далекобійних дронів, які Україна використовує по Росії.