Ідеальні для деокупації: куди можна було би завдавати ударів ракетами Taurus

Ракети Taurus ідеально допомогли б у Кримському театрі воєнних дій. Вони могли б знищити берегову інфраструктуру Чорноморського флоту Росії та елементи базування російської армії на тимчасово окупованому півострові. Усе це треба знищувати до того, як туди зайдуть ЗСУ.

Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що для цього треба багато ракет – сотні.

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"Виганяємо його (Чорноморський флот – 24 Канал) у море, в Новоросійськ, а там вже є морські дрони, протикорабельні ракети, які будуть знищувати кораблі Чорноморського флоту саме в акваторії Чорного моря", – зауважив Самусь.

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Обмеження на експорт

Та навряд чи Україні можуть передати ракети, які б'ють на 500 кілометрів. Усе через те, що існують міжнародні вимоги експортного контролю. Так експортувати ракети, які стріляють на понад 300 кілометрів – заборонено.

"Особливо Німеччина – дуже прискіпливо ставиться до вимог експортного контролю. Не знаю, чому була заява про 500 кілометрів", – сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Коли діяв договір про ракети середньої та малої дальності, для внутрішнього використання країни мали право виробляти ракети, які б'ють до 500 кілометрів. Нині обмежень щодо цього немає – можна виготовляти навіть ту зброю, яка стріляє хоч на 5 тисяч кілометрів. Однак експорт з обмеженнями – лише до 300.

Я думаю, що буде все ж таки 300 кілометрів. Фактично, це буде доповнення до тих ракет, які в нас є – Storm Shadow/SCALP EG. Буде Taurus, яка дуже схожа на ці ракети,

– додав Самусь.

Taurus – це крилата ракета авіаційного базування. Наприклад, ЗСУ можуть бити ними по оперативній глибині – по важливих цілях. Це буде дозволяти розв'язувати питання перепон для логістики та діяльності російської армії. А також – знищення командних пунктів, складів з боєприпасами тощо.

"Чому ми кажемо, що нам треба як німецькі Taurus, так і непогано було б американські ATACMS, які також летять на 300 кілометрів в експортному варіанті – адже нам треба таких ракет багато. Сенс навіть не в дальності", – зауважив Михайло Самусь.

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