Ракети цілили по цивільних об'єктах, загроза повторних обстрілів є, – керівник Одеської ОВА

Росіяни цинічно обстріляли Одесу напередодні Великодня. Є постраждалі та жертви, влучили у багатоповерхівку.

Через удар ворога постраждали цивільні люди. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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Загинула 3-місячна дівчинка. Пошкоджений житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Під час удару нашої ППО вдалося збити 2 ракети, які також цілили по цивільних об'єктах. Загроза повторного ракетного удару все ще зберігається. Ми цього не пробачимо. Помстимося за всіх і дістанемо ворогів навіть у пеклі,

– сказав він.

За словами Марченка, єдина мета цієї атаки – це терор мирного населення Одещини.

"Росія є нічим іншим як державою-терористом. Цей удар черговий раз показав їхнє справжнє обличчя", – наголосив голова ОВА.

Марченко також попросив бути обережними, не ігнорувати сигнали тривоги, дотримуватися комендантської години і оминати скупчення людей на свята.

Інформація від Максима Марченка: дивіться відео