Ракети цілили по цивільних об'єктах, загроза повторних обстрілів є, – керівник Одеської ОВА
Джерело:Максим Марченко у телеграмі
Росіяни цинічно обстріляли Одесу напередодні Великодня. Є постраждалі та жертви, влучили у багатоповерхівку.
Через удар ворога постраждали цивільні люди. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
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Загинула 3-місячна дівчинка. Пошкоджений житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Під час удару нашої ППО вдалося збити 2 ракети, які також цілили по цивільних об'єктах. Загроза повторного ракетного удару все ще зберігається. Ми цього не пробачимо. Помстимося за всіх і дістанемо ворогів навіть у пеклі,
– сказав він.
За словами Марченка, єдина мета цієї атаки – це терор мирного населення Одещини.
"Росія є нічим іншим як державою-терористом. Цей удар черговий раз показав їхнє справжнє обличчя", – наголосив голова ОВА.
Марченко також попросив бути обережними, не ігнорувати сигнали тривоги, дотримуватися комендантської години і оминати скупчення людей на свята.
Інформація від Максима Марченка: дивіться відео