Ракетна атака в Іраку – це помста за ліквідацію іранських офіцерів у Сирії, – ЗМІ
13 березня 2022 , 03:21Читать новость на русском
Джерело:Al Hadath
У ніч на 13 березня в місті Ербіль, що на півночі Іраку, неподалік консульства США прогриміли вибухи. ЗМІ вважають це помстою.
Журналісти припускають, що ракетний удар – це відповідь на ліквідацію іранських офіцерів у Сирії.
Читайте також Атака на консульство США в Іраку: в іранських телеграм-каналах публікують дописи з підтримкою Z
Варто зазначити, що Саман Барзанджі – місцевий міністр охорони здоров'я – вже повідомив, що жертв або постраждалих унаслідок атаки – немає.Зверніть увагу! Протягом останніх місяців США відкликали багато своїх сил з Іраку. Нині там перебуває менш як 2 500 американських солдатів, завданням яких разом з силами міжнародної коаліції є протистояння залишкам ІДІЛ.