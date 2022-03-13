Ракетна атака в Іраку – це помста за ліквідацію іранських офіцерів у Сирії, – ЗМІ

У ніч на 13 березня в місті Ербіль, що на півночі Іраку, неподалік консульства США прогриміли вибухи. ЗМІ вважають це помстою.

Журналісти припускають, що ракетний удар – це відповідь на ліквідацію іранських офіцерів у Сирії.

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Варто зазначити, що Саман Барзанджі – місцевий міністр охорони здоров'я – вже повідомив, що жертв або постраждалих унаслідок атаки – немає.

Протягом останніх місяців США відкликали багато своїх сил з Іраку. Нині там перебуває менш як 2 500 американських солдатів, завданням яких разом з силами міжнародної коаліції є протистояння залишкам ІДІЛ.