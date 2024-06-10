ЗСУ знищили С-400 у Джанкої: з'явився фотодоказ успішного ракетного удару

Вночі окупанти у Криму скаржилися, що їх атакують ATACMS, і водночас прославляли свою "пе-ве-о". Втім, супутникові знімки місць, де лунали вибухи, стверджують, що хвалити російську протиповітряну оборону абсолютно нема за що.

Зранку у Генштабі визнали ракетну атаку на Крим і водночас наголосили, що жодна із випущених по окупантах повітряних цілей перехоплена не була.

Дивіться також Рижківка – "сіра зона": Сили оборони ще взимку знали про кадирівців на кордоні з Сумщиною

"Влучили в яблучко"

Якщо росіянам не достатньо офіційної заяви від українських військових, то вони можуть поглянути на супутникові знімки, на яких точно зафіксовані наслідки удару ЗСУ по військовому об’єкту у районі Джанкоя поблизу залізниці. Очевидно, що вночі там спалахнула масштабна пожежа.

ЗСУ вдарили по військовому об'єкту біля Джанкоя / Фото "Схеми"

За твердженням Генштабу, тут захисники уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400.



Наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, відомо, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.

Україна атакувала військові цілі у Криму: дивіться відео



На думку військового експерта Анатолія Храпчинського, тут могла розташовуватись російська радіолокаційна система "Подлєт", яка зокрема використовується у комплексі разом з С-300 та С-400.

Водночас військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що РЛС в цьому місці розгортати не було сенсу, а отже це міг бути інший об’єкт військового призначення.

Нагадаємо, що вночі гучно було у й районі Чорноморського та Євпаторії. Там теж прилетіло по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300.