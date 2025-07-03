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24 Канал Новини України Варварський воєнний злочин, – Сибіга різко відреагував на удар Росії по порту в Одесі
3 липня, 16:43
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Варварський воєнний злочин, – Сибіга різко відреагував на удар Росії по порту в Одесі

Дмитро Усик
Основні тези
  • 3 липня Росія атакувала припортову інфраструктуру Одеси, загинули щонайменше двоє людей, постраждало ще 6.
  • МЗС України закликало до посилення тиску на Росію, назвавши атаку варварським воєнним злочином і частиною кампанії проти економіки України.

У четвер, 3 липня, росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеси. У МЗС наголосили, що це не поодинокий випадок і Росія повинна зазнати посиленого тиску.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

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МЗС України закликало до тиску на тлі атаки на порт в Одесі

Так, нині росіяни завдали брутального удару по цивільній інфраструктурі та іноземному вантажному судну в Одеському порту. Щонайменше двоє людей загинули і шестеро отримали поранення, в тому числі двоє громадян Сирії. 

Це варварський воєнний злочин. Росія відкидає всі спроби досягти припинення вогню і просування миру. Москва лише посилює терор і повинна зазнати посиленого тиску – без зволікань, 
– наголосив Андрій Сибіга.

Глава МЗС України пригадав нещодавній візит в Одеський порт разом з німецьким колегою Йоганном Вадефулем. Міністр зазначив, що вони стали свідками значної шкоди від таких системних ударів. 

"Це не поодинокий випадок, а частина цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України, а також глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства", – наголосив він.

Глава МЗС закликав до реакції світу на цей варварський удар: мова про засудження, посилення тиску на агресора та зміцнення України.

Зазначимо, що окупанти вдарили по Одеському порту ракетою типу "Іскандер". Вона влучила в район одного з причалів під час вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.