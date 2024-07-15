Ракетну небезпеку оголошували по всій Україні

15 липня 2024, 08:17
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По всій території України лунала повітряна тривога. Окупанти піднімали у небо носій "Кинджалів".

Х-47м2 "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який відноситься до найновіших. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів – приблизно до 12 000 кілометрів на годину. МіГ-31К здатний нести 1 ракету і вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

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08:41, 15 липня

Почали оголошуватися відбої. Відхід борту від пускової зони.

08:35, 15 липня

Ракета у напрямку Вознесенського району Миколаївської області, уточнюють моніторингові канали.

08:34, 15 липня

Ракета з півдня! Через Миколаївщину! Курс на північний захід!

08:17, 15 липня

Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!

Автор: Анастасія Колеснікова