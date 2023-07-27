Удар у будь-який момент: у Повітряних Силах попередили про ризик повторної атаки
27 липня 2023, 12:57Читать новость на русском
В ОК "Південь" застерігають, що найближчими днями загарбники можуть повторити удари по Україні. Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що наразі близько 20 повітряних цілей ворога перебувають у повітрі.
Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він вкотре закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати в укриттях у разі небезпеки.
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