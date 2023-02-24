В Україні лунала повітряна тривога – ворог міг атакувати винищувачами

Близько 15:50 в Україні почали лунати сирени у багатьох регіонах. У мережі повідомили, що загроза нового ракетного удару висока.

Влада закликає, якщо чуєте сигнал повітряної тривоги – негайно пройдіть в укриття. У роковини повномасштабного вторгнення ворог може масовано напасти на Україну.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні 24 лютого

Сирени оголосили про відбій у Харківській області. Небезпека зберігається у Сумській, Полтавській та Луганській областях, а також у Криму та Нікопольському району Дніпропетровщини.Почалися відбої. Небезпека минула для Вінницької, Кропивницької й Донецької областей.

16:00 небезпека триває у таких регіонах:

Вінницька область;

Кіровоградська область;

Дніпропетровська область;

Полтавська область;

Чернігівська область;

Сумська область;

Харківська область;

Донецька область.

Крім того, безперервна повітряна тривога з 4 квітня триває на Луганщині. А з 11 грудня – у тимчасово окупованому Криму.

Повітряна тривога в Україні 24 лютого / Скриншот з єМапи

У Повітряних силах просять бути обережними 24 лютого

Аналітики моніторингової групи попередили, що на кордоні з Сумщиною зафіксовано 2 літаки типу Су. У мережі повідомляють, що в Курській та Бєлгородській області спостерігають активність Су-30/35.тривоги почали лунати у різних областях України. У мережі з'явилися повідомлення про загрозу ракетного удару.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти можуть готувати ракетні удари по нашій державі до роковин повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що цього дня потрібно уважно прислухатися до повітряних тривог та не ігнорувати їх.

Юрій Ігнат додав, що ворог полюбляє символічні дати, тому, ймовірно, може підготувати неприємні "сюрпризи" для українців. "Очікуємо на провокації", – зазначив речник.