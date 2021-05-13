Феноменальний приклад: як Ізраїль вибудував оборону у війні за свободу

Ракетна війна: Ізраїль героїчно відбиває удари іранських і російських ракет, що запускаються терористами ХАМАС і Ісламського джихаду. Далі читайте російською.

Нападение на Израиль террористов Хамас, вооруженных Ираном и Россией, является впечатляющим примером феноменального развития организации системы обороны и военных технологий Израиля в необъявленной войне за свободу и независимость, чему стоит учиться и делать выводы.

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За три дня по Израилю выпущено свыше 1000 ракет, система Железный купол перехватила большинство из них, но все-таки сотни ракет поразили цели в густонаселенной местности.

В ответ на продолжающиеся обстрелы, армия Израиля уничтожила за трое суток более 600 целей, включая объекты палестинской власти, комплекс зданий правительства, штаб сил безопасности, база полиции.

Для боевых действий привлечено свыше 300 самолетов, в результате точечных ответных ударов Израиля убиты десятки террористов. В ходе боев при невыясненных обстоятельствах погибло 14 несовершеннолетних, по сообщениям террористов их убила израильская армия, по сообщениям Израиля – они погибли в результате бесконтрольного применения террористами неуправляемых ракет в жилых кварталах сектора Газа.

Масштабы атаки террористов на Израиль заметно сокращаются. Судя по мобилизации резервистов Израиль отрабатывает наступление в Газе, однако пока наземные войска в сектор не заходят – там работает только спецназ.

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Выводы:

Железный купол обеспечил перехват большинства ракет , эффективность тактической противоракетной системы возрастает, и спрос только усилится.

, эффективность тактической противоракетной системы возрастает, и спрос только усилится. Израиль оттачивает до совершенства систему командно-ситуационных центров – то есть тактические объединенные командования, которые состоят из представителей всех силовых структур в заданном районе, сведенные в единый комплекс для взаимодействия, интеграции и скорости обмена разведданными. Такой комплекс обеспечивает кратчайшее время для реакции на изменение обстановки и выработки решений на огневое поражение целей.

Разумеется, управление осуществляется через тактические автоматизированные системы управления ( отсутствуют на вооружении ВСУ), через многоуровневую систему датчиков, интегрированных в электронное поле боя (отсутствует на вооружении ВСУ), и через электронные системы управления огнем (отсутствуют на вооружении ВСУ).