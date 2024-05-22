Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, що справді знищений російський корабель "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Проте він пояснив, що говорити про відсутність угруповання росіян ще рано, пише 24 Канал.

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Дмитро Плетенчук розповів, що суто технічно російський Чорноморський флот можна було називати флотилією (містить кораблі другорядних класів), з моменту втрати крейсера "Москва" як корабля першого рангу.

У складі флоту залишається ще багато одиниць, серед них є і носії крилатих ракет. Так, "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє, або воно досить мале – ще рано,

– пояснив Плетенчук.

За його словами, у російських загарбників є інша проблема – неможливість застосовувати свій катерний і корабельний склад через небезпеку виходів у море. Саме цей факт Україна спостерігає.

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