Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что действительно уничтоженный российский корабль "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Однако он объяснил, что говорить об отсутствии группировки россиян еще рано, пишет 24 Канал.

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Дмитрий Плетенчук рассказал, что чисто технически российский Черноморский флот можно было называть флотилией (содержит корабли второстепенных классов), с момента потери крейсера "Москва" как корабля первого ранга.

В составе флота остается еще много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет. Так, "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует, или она достаточно мала – еще рано,

– объяснил Плетенчук.

По его словам, у российских захватчиков есть другая проблема – невозможность применять свой катерный и корабельный состав из-за опасности выходов в море. Именно этот факт Украина наблюдает.

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