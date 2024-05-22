Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что действительно уничтоженный российский корабль "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Однако он объяснил, что говорить об отсутствии группировки россиян еще рано, пишет 24 Канал.
Заметьте Последний носитель "Калибров" в оккупированном Крыму: что известно об уничтоженном корабле "Циклон"
Как повлияет отсутствие "Циклона" на обстрелы
Дмитрий Плетенчук рассказал, что чисто технически российский Черноморский флот можно было называть флотилией (содержит корабли второстепенных классов), с момента потери крейсера "Москва" как корабля первого ранга.
В составе флота остается еще много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет. Так, "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует, или она достаточно мала – еще рано,
– объяснил Плетенчук.
По его словам, у российских захватчиков есть другая проблема – невозможность применять свой катерный и корабельный состав из-за опасности выходов в море. Именно этот факт Украина наблюдает.
Как повлияло на безопасность Украины уничтожение "Циклона"
- Генштаб ВСУ 21 мая официально подтвердил, что Украина поразила во временно оккупированном Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800.
- В Военно-морских силах ВСУ рассказали, что уничтожение "Циклона" как минимум будет означать, что расстояние и время на реагирование в случае применения именно ракет "Калибр" увеличивается. Потому что Крым ближе к нам, чем Новороссийск или те позиции, которые они последние 2 раза применяли для пусков ракет.
- Дмитрий Плетенчук рассказывал, что россияне еще имеют в акватории Черного моря ориентировочно 10 единиц ракетоносителей. Однако их враги держат не в Крыму, а в порту Новороссийска.