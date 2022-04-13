Ракетні обстріли та багато мін: Кличко каже, що досі зарано повертатись у Київ

Киянам вкотре нагадують, що не варто поспішати з поверненням у столицю. Зараз там все ще небезпечно.

Зокрема, про це нагадав мер міста Віталій Кличко. Разом з тим зазначив, що не може заборонити повертатися, лише рекомендувати.

Тим часом Дві третини киян вже повернулися до столиці, – Кличко

"Тим не менше, це – рішення кожного з вас. Країна живе в умовах воєнного стану. У Києві наразі спокійніше, ніж було. Однак не будемо забувати, що метою агресора була столиця", – зазначив очільник міста.

Військові стверджують, що агресор не полишив своїх планів і може почати їх реалізовувати в будь-який момент. Тому потрібно бути вкрай обережними і дослухатися до рекомендацій військових.

Друзі! Сьогодні ще зарано масово повертатися додому, в Київ,

– ще раз наголосив він.

Загрози обстрілів та розмінування

Військові зараз наголошують на двох аспектах, звідки можна чекати загрози:

загроза ракетних обстрілів;

також триває розмінування прилеглих територій до столиці.

"Вже, на жаль, є випадки загибелі у результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей. Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертається, повинні зважувати всі ризики", – додав Кличко.

Вас це може зацікавити – крихітне кошеня знайшли на руїнах будинку у Бородянці: щемливе відео