У Повітряних силах кажуть, що Росія обмежила використання високотехнологічних ракет

Інтенсивність ракетних обстрілів росіянами України останніми днями значно зросла. Разом з тим окупанти від початку повномасштабного вторгнення дещо змінили свою тактику.

Анонімний представник Повітряних сил України в інтерв'ю виданню НВ зауважив, що Росія обмежила використання високотехнологічних ракет проти нашої держави. Їх, за словами військового, країна-агресорка намагається економити.

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Росія змінила тактику ракетних обстрілів України

Респондент зауважив, що Росія використовує проти Україні ракети різних типів, у залежності від завдань, тактико-технічних характеристик та відстані, звідки й куди їх запускають.

Наразі найтехнологічнішими та найдорожчими ракетами на озброєнні країни-агресорки є Х-101 – вони здатні уражати цілі на відстані 5,5 тисяч кілометрів від точки запуску й бити здалеку. У такому разі окупантам не потрібно підводити літаки близько до запланованої цілі, а просто злетіти у визначений район й здійснити запуск.

Мабуть, (російські окупанти – ред. 24 канал) найчастіше запускали "Калібри" з Чорного моря з початку (повномасштабного вторгнення – ред. 24 канал). Потім, коли був потоплений крейсер "Москва", і, очевидно, була зміна корабельної тактики застосування ракет, почалися різні варіанти,

– зазначив представник Повітряних сил України.

Військовий підкреслив, що раніше росіяни застосовували більше високотехнологічних ракет типу Х-101, "Калібр" та "Іскандер", втім нині тактика ворога трохи змінилася. За його словами, противник зрозумів, що ракети мають здатність закінчуватись, а через санкції у них може виникнути дефіцит необхідних деталей.

Складові високотехнологічних ракет виробляють провідні країни світу. Очевидно, що була якась команда про заощадження використання цих ракет, аби застосовувати їх лише на найважливіших напрямках, де це потрібно найбільше,

– пояснив респондент.

До слова, представник Повітряних Сил України додав, що таким чином Росія почала використовувати проти нашої держави застарілі зразки озброєння, яких вони мають дуже багато на своїх складах, зокрема ракети типу Х-22 та Х-59. Військовий зазначив, що вони є різних модифікацій, проте всі старі та вкрай неточні.

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