Ракетні удари по Дніпру: в якому стані постраждалі рятувальники
11 квітня 2022 , 16:19Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Рятувальники, які прибули розбирати завали, попали під повторний обстріл. Наразі один з них у тяжкому стані, четверо – стабільні.
У неділю, 10 квітня, п’ять рятувальників травмувались внаслідок ракетного удару у Дніпрі. Вони досі перебувають у лікарнях.
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Виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Дніпра Вікторія Кулик повідомила, що один рятувальник перебуває у тяжкому стані, ще четверо – у стабільному.
Допомога надається у повному обсязі. На сьогодні загрози життю цих людей немає. Всі операції зроблені,
– сказала вона.
Що відомо про обстріл Дніпра: коротко
- 10 квітня росіяни здійснили цілеспрямований ракетний обстріл Міжнародного аеропорту Дніпра. Авіаудар зруйнував аеропорт та інфраструктуру поряд з летовищем. Від дій ворога загинула одна людина.
- Поранення отримали шестеро рятувальників, які потрапили під повторний обстріл, розбираючи завали. 5 з них шпиталізували.
- Голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук розповів, що одну з ракет збили. Також вдалося знищити ворожий безпілотник.
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