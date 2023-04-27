Удари по житлових будинках у Миколаєві: є загиблий та постраждалі

Уночі 27 квітня Росія завдала 4 ракетні удари по Миколаєву. Одразу 3 ворожі ракети влучили у житлові будинки.

Ворог влучив у багатоповерхівку та у 2 приватні будинки. На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Якими є наслідки терористичної атаки росіян – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Росія вдарила по багатоповерхівці і приватних будинках в Миколаєві: частина міста без світла