Удари по житлових будинках у Миколаєві: є загиблий та постраждалі
27 квітня 2023, 02:13Читать новость на русском
Уночі 27 квітня Росія завдала 4 ракетні удари по Миколаєву. Одразу 3 ворожі ракети влучили у житлові будинки.
Ворог влучив у багатоповерхівку та у 2 приватні будинки. На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Якими є наслідки терористичної атаки росіян – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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2:08 Віталій Кім уточнив інформацію щодо наслідків атаки. Кількість постраждалих зросла до 15 осіб. Одна людина унаслідок удару загинула. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. 1:59 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що унаслідок влучання ракет постраждали 5 осіб, 2 з яких у критичному стані.1:26 Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив, що унаслідок ударів є жертви, проте станом на цю мить не зрозуміло, скільки життів забрала атака. На місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці.1:10 Росія атакувала Миколаїв. За даними ОВА, ворог запустив 4 ракети, з яких 3 влучили у житлові будинки. Мова йде про багатоповерхівку та про 2 приватні будинки. За попередніми даними, росіяни вдарили ракетами С-300.