У НАТО назвали початок зими в Україні "страхітливим" та пообіцяли Києву допомогти її пережити

Російський диктатор Владімір Путін зазнає поразки і тому відповідає ще більш жорстокими ракетними ударами. Це є жахливим початком зими для українців.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він запевнив, що підтримка України в інтересах їхньої безпеки.

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У НАТО кажуть, що допоможуть Києву пережити зиму

Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі позбавляють українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України,

– наголосив Столтенберг.

За словами генсека, якщо переможе Росія, то миру у світі не буде. Тож НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ціна, яку ми платимо, – це гроші, а ціна, яку платить Україна – це кров. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим і всі ми будемо в більшій небезпеці. Тож підтримка України в інтересах нашої безпеки", – підкреслив Столтенберг.

Окрім цього, генсек повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 29–30 листопада він звернеться до союзників з проханням збільшити нелетальну допомогу Україні. Йдеться про паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засоби для боротьби з безпілотниками.

Війна в Україні продемонструвала нашу небезпечну залежність від російського газу. Тому ми повинні оцінити нашу залежність від інших авторитарних режимів, не в останню чергу від Китаю. Ми повинні керувати ризиками, зменшити нашу вразливість і підвищити нашу стійкість,

– додав Столтенберг.

В Україні буде важка зима цього року

Президент Володимир Зеленський розповів, що цьогоріч розпочнеться найважча зима для всього світу. Також зима буде випробуванням для витримки, єдності та здатності українців захистити себе, весь світ, свободу й фундаментальні цінності для будь-якої людини у світі.

За словами Зеленського, також немає сумнівів, що Європа та Україна здатні пройти зимовий період без російських енергоресурсів.

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