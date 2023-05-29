Так, внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в господарській будівлі. Це сталося у Золочівському районі.

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Як розповіли рятувальники, внаслідок ворожого обстрілу Львівської області сталася пожежа у Золочівському районі. Вона виникла в дерев'яній господарській будівлі.

О 4:09 вогнеборці локалізували пожежу та о 4:35 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю та пошкоджено кабіну трактора.

Вогнеборці врятували від знищення вогнем 2 господарські будівлі та житловий будинок. До ліквідації пожежі залучалось 9 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки,

– розповіли у ДСНС.

На щастя, внаслідок події ніхто з людей не постраждав.



На Львівщині через атаку сталася пожежа / фото ДСНС



Внаслідок події ніхто з людей не постраждав / фото ДСНС

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