У Дніпрі постраждали 2 підприємства: в одне росія влучила, на інше – впали уламки ракет

Ввечері 15 липня російські військові атакували Дніпро. З'явилась інформація, що від рук ворога постраждали відразу два підприємства у місті.

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він зауважив, що ворог випустив по місту відразу шість ракет.

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Руйнування у Дніпрі масштабні

Глава облради зазначив, що ввечері одне з підприємств Дніпра зазнало відразу декількох "прильотів". По місту російські військові з Каспійського моря випустили ракети Х-101.

Наразі відомо, що внаслідок атаки загинуло троє людей, а також щонайменше півтора десятка зазнало поранень. А на самому підприємстві у середмісті спалахнула пожежа.

Упродовж усієї ночі рятувальники намагались приборкати вогонь. Ліквідувати пожежу станом на 07:35 вдалось в одному з цехів. Відомо також про масштабні руйнування.

Пошкоджень зазнали також об'єкти, розташовані поруч з підприємством. Мовиться про понад 10 автомобілів. Також повибивало вікна та двері у будинках поблизу.

Відомо, що Дніпро атакували шістьма ракетами. Чотири з них, на щастя, вдалось збити. Але уламки ворожих снарядів поцілили в інше промислове підприємство на Дніпропетровщині. Внаслідок цього поранень зазнав один зі співробітників. Його відправили до лікарні. Наразі він перебуває у реанімації.

Коротко про ракетний удар по Дніпру

Ввечері 15 липня в області пролунала повітряна тривога. Зауважимо, що сирени тоді увімкнули по всій території нашої держави.

Зауважимо, що сирени тоді увімкнули по всій території нашої держави. Близько 21:00 у місті почули вибухи. Відповідна інформація надійшла від самих мешканців міста. Мовиться про 3 – 4 вибухи. Також очевидці розповіли про стовп сірого диму, який виднівся над містом.

Відповідна інформація надійшла від самих мешканців міста. Мовиться про 3 – 4 вибухи. Також очевидці розповіли про стовп сірого диму, який виднівся над містом. Додамо, що офіційних відомостей від місцевої влади про ракетний удар не було. Але мер Дніпра Борис Філатов об 21:11 попрохав містян не покидати укриттів. Нагадаємо, що навіть за умови роботи ППО необхідно перебувати у сховищі. Уламки ворожих ракет загрожують не менше, ніж самі снаряди.

Нагадаємо, що навіть за умови роботи ППО необхідно перебувати у сховищі. Уламки ворожих ракет загрожують не менше, ніж самі снаряди. Після 22:00 надійшла інформація від заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка. Він підтвердив ракетний удар з боку росії. Також посадовець зауважив, що у місті можуть спостерігатись перебої з постачанням води внаслідок ворожої атаки.

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