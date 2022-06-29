Російські "Калібри" забрали 2 життя: в ОВА показали моторошні фото наслідків обстрілу Дніпра

Російські окупанти ввечері 28 червня завдали чергового удару по Дніпру. Внаслідок цього загинули двоє людей: гендиректор підприємства та головний бухгалтер.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав моторошні наслідки авіаудару.

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Резніченко підкреслив, що російські загарбники забрали ще 2 життя цивільних людей. Ворожа ракета поцілила у СТО.

На СТО працювали мирні люди

Чиновник наголосив, що загиблі чоловік та жінка не мали зброї та точно не становили загрози для російської армії. Це було мирне підприємство, де працювали мирні люди.

Крім того, на місці "прильоту" фахівці знайшли уламки ракети "Калібр". Резніченко нагадав, що напередодні ворог випустив на Дніпропетровщину 6 таких ракет, 4 з яких українські військові збили.

Моторошні наслідки обстрілу Дніпра / Фото Валентина Резніченка

Водночас мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що інші співробітники СТО залишилися живими, тому що після оголошення повітряної тривоги перебували на першому поверсі підприємства. Водночас гендиректор та головний бухгалтер залишилися на верху. Ігнорування повітряної тривоги вартувало їм життя.

Через це мер Дніпра звернувся до містян із закликом не нехтувати сигналами повітряної тривоги та при оголошенні небезпеки спускатися бодай на нижні поверхи. Це допоможе зберегти життя.

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