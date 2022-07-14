Ракетний удар по Вінниці: Зеленський назвав імена людей, що були у знищеному медцентрі

росія 14 липня завдала цинічних ударів по Вінниці. Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що одна з ракет знищила місцевий медичний центр.

Президент назвав імена людей, які безвісти зникли після ворожого "прильоту". 24 канал передає деталі звернення Зеленського.

До теми Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все, що відомо про атаку ворога 14 липня

Зеленський про людей, які зникли безвісти унаслідок ракетного удару росіян по Вінниці

Президент повідомив, що розбір завалів унаслідок ворожих "прильотів" по Вінниці 14 липня й досі триває. У списках зниклих безвісти й досі налічуються десятки людей. Одна з російських ракет знищила медичний центр "Нейромед", всередині якого на момент влучання були люди.

Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте, було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли у медичний центр,

– підкреслив Зеленський.

До слова, президент наголосив, що нинішня трагедія у Вінниці є безумовно актом тероризму з боку росії. Він зауважив, що якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру десь у Далласі чи Дрездені, то це б очевидно визнали тероризмом.

Обстріли росіянами Вінниці 14 липня: коротко

О 10:46 14 липня з'явилась інформація про вибухи у Вінниці. Повітряна тривога була оголошена о 10:13. Згодом "прильоти" по обласному центру підтвердила низка посадовців різних рівнів.

Стало відомо, що по центру Вінниці влучили загалом 3 ракети, поблизу Будинку побуту "Ювілейний". На момент "прильоту" там було багато людей – загалом за медичною допомогою звернулись щонайменше 115 потерпілих.

Станом на вечір 14 липня, на жаль, відомо про щонайменше 23 загиблих, серед них – 3 дітей. Госпіталізували 54 особи, у важкому стані перебувають 34 постраждалих. Розшукують 39 зниклих безвісти. Зазначається, що ударами пошкоджено більш ніж 50 будівель і понад 40 автомобілів.

Детальніше – вечірнє звернення Володимира Зеленського від 14 липня: дивіться відео