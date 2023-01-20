Син загиблої у Дніпрі Ірини Саламатенко написав листа мамі: зворушливий текст

Внаслідок останнього ракетного удару у Дніпрі загинула лікарка Ірина Саламатенко, яка проходила повз місця трагедії. Її син написав зворушливий лист для мами.

Відповідний лист оприлюднив чоловік Ірини – Ігор – на її сторінці у соцмережі. Син загиблої лікарки розповів, що його мама постійно допомагала українським військовим та займалася волонтерством.

До теми Діти залишились без матерів: Росія забрала життя двох найкращих подруг Іри та Олі у Дніпрі

Лист сина до загиблої мами

Моя мама була найпрекраснішою, красивою, розумною і доброю дівчиною, яку я коли-небудь знав. Такої людини, як моя матуся, просто неможливо описати словами, немає таких філософів, які змогли б підібрати такі слова, немає таких словників, які могли б містити ті слова, які підходять до її доброти, характеру і душі. Як каже мій тато – вона була унікальна. І вона дійсно була просто ідеально у всьому,

– написав хлопчик.



Загибла Ірина з сином / фейсбук Ірини Саламатенко

Син Ірини назвав її янголом і зазначив, що завжди відчуватиме її тепло, підтримку й любов.

"Вона залишилась з нами, вона нікуди не пішла, я впевнений, що мама прямо зараз у цьому залі стоїть поряд зі мною і міцно обіймає. Я відчуваю її любов, теплоту, турботу, я знаю, що вона пишається мною, пишається татом, пишається всіма нами", – додав хлопчик.



Повний текст листа хлопчика до мами / Скриншот



Ірина з чоловіком / фейсбук Ірини Саламатенко



Ірина загинула внаслідок ракетного удару / фейсбук Ірини Саламатенко

Що відомо про загибель Ірини Саламатенко

Двоє подруг Ольга Усова та Ірина Саламатенко проходили повз будинок, коли у нього влучила російська ракета. Ці молоді жінки були стоматологинями, чудовими фахівчинями, мали сім'ї та дітей.

Ірині було 39 років. Вивчала хірургічну стоматологію в Дніпровській медичній академії. Останні кілька років працювала в стоматологічній клініці "Ліра" в Дніпрі. Щиро любила свою роботу і пацієнтів, колеги вважали її фахівчинею.

Після початку повномасштабної війни жінка виїжджала за кордон. Однак дуже хотіла додому і повернулася влітку.

В Ірини залишилися чоловік і двоє дітей: дорослий син та донечка.