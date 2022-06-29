Знищені квартири з 3 по 5 поверх: моторошні кадри зі зруйнованого будинку в Миколаєві

Російські військові злочинці завдали ракетного удару по Миколаєву, влучивши у житловий будинок. Унаслідок цього частина будівлі зруйнована.

Кадри опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару тривають.

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Наслідки російської атаки

Олександр Сєнкевич повідомив, що унаслідок ракетного удару в одному з під'їздів п'ятиповерхівки зруйнована будівля з 3 по 5 поверх. Ударна хвиля також пошкодила сусідні будинки.

Рятувальники та комунальні служби зараз працюють над ліквідацією наслідків чергового російського злочину проти мирного населення України. Тим, хто втратив житло, обіцяють надати допомогу.

Після завершення аварійно-рятувальних робіт зможемо зачистити всю територію від сміття. Людям, які втратили житло, надамо прихисток та всю необхідну допомогу,

– повідомив Сєнкевич.

Наслідки удару росіян по житловому будинку Миколаєва: дивіться відео

Кадри з наслідками атаки опублікували й у ДСНС. Там зазначили, що на місці удару працюють 52 рятувальники та 11 одиниць техніки.

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Черговий військовий злочин росіян забрав життя 4 мирних мешканців Миколаєва. Ще 5 постраждали.

Росія атакувала житловий будинок у Миколаєві

Уранці 29 червня під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Інформацію про це підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич і згодом повідомив – окупанти влучили в житловий будинок.

Російські загарбники запустили по Миколаєву 8 ракет. Такі цифри мер озвучив в етері загальнонаціонального марафону. Він зазначив, що ворог бив по різних місцях. "Прильоти" були не лише по багатоповерхівці, а й на території приватного сектору.

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