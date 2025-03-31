Організували ракетний удар по центру Чернігова: двом генералам Росії повідомили про підозру

В Офісі Генерального прокурора розповіли, що повідомлено про підозру двом генералам Росії, які організували ракетний удар по центральній частині Чернігова. Внаслідок обстрілу тоді загинуло 7 людей, серед яких дитина, понад 190 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

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Повідомлено про підозру 2 російським генералам

Відомо, що повідомлено про підозру генерал-лейтенанту – начальнику штабу та генерал-майору – начальнику управління ракетних військ та артилерії угрупування військ "захід" збройних сил Росії.

Вказується, що їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

За даними слідства, начальник штабу ворожих військ, усвідомлюючи можливі наслідки застосування важкого ракетного озброєння по центральній частині Чернігова, підготував бойове розпорядження на здійснення ракетного удару, яке підписав разом із командувачем угрупування. Це стало підставою для застосування крилатої ракети "Іскандер" по місту 19 серпня 2023 року,

– ідеться в повідомленні.

Своєю чергою начальник управління ракетних військ та артилерії організував підготовку відповідних ракетних підрозділів та віддав бойові розпорядження на здійснення атаки.

Внаслідок російського обстрілу загинуло 7 людей, серед яких дитина, 193 людини зазнали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Крім цього, тоді значних руйнувань та пошкоджень зазнали житлові багатоквартирні будинки, нежитлові та адміністративні будівлі, транспортні засоби, інше майно фізичних та юридичних осіб.

"Міжнародним гуманітарним правом заборонено нанесення невибіркових ударів, які призводять до загибелі мирних жителів та пошкодження цивільних об’єктів". – підкреслили там.

В Офісі Генерального прокурора нагадали, що у листопаді 2024 року в цьому ж провадженні було повідомлено про підозру командувачу угрупування військ "захід" збройних сил Росії за фактом організації цього ракетного удару.

