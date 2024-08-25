Росія завдала ракетних ударів по Харкову й Чугуєву: серед постраждалих – дитина

Вночі 25 серпня окупанти атакували Харківщину ракетами. Зокрема, вдарили по обласному центру й Чугуєву. Внаслідок російського обстрілу вкотре постраждали цивільні.

Так, серед постраждалих внаслідок ракетного удару – дитина. Що відомо, передає 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих внаслідок удару по Харкову та Чугуєву

Бійці Путіна атакували Харків близько 04:00. Уже незабаром голова ОВА заявив, що окупанти вдарили ракетами. Також атакували Чугуїв.

У Харкові за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих, – цивільний чоловік 23 років і жінка 55 років. Станом на 05:00 кількість постраждалих зросла до 3.

У Чугуєві агресор завдав удару по приватному сектору.

Серед постраждалих – дитина 4 років. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації,

– написав Олег Синєгубов.

Додав, що у Чугуєві – 4 постраждалих, легкі.

Важливо Окупанти завдали удару по центру Куп'янська-Вузлового на Харківщині: є жертви й постраждалі

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.