Путін дав наказ бити по цивільних об'єктах України, – Монастирський

Російські військові впродовж останніх днів випустили по Україні десятки ракет. Як запевняє Денис Монастирський, сам президент Росії Володимир Путін віддав наказ нищити цивільні об'єкти.

Про це міністр внутрішніх справ повідомив під час свого брифінгу. Він підкреслив, що ворог не розбирається, чи перебувають на об'єкти цивільні, чи ні.

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За кілька днів випустили майже 100 ракет

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що атака по торговому центрі у Кременчуку наразі безпрецедентна. Мовиться як про кількість загиблих, так і поранених.

За останні 2 дні ми можемо сказати, що Путін випустив по Україні близько 100 крилатих ракет. Вони знищують цивільні об'єкти, вбивають мирних мешканців,

– наголосив він.

Денис Монастирський додав, що 27 червня ворог завдав також страшного ракетного удару по Харкову. Під час брифінгу він повідомив про п'ятьох загиблих, а також понад 36 поранених.

Зі слів міністра, збільшення кількості ракетних обстрілів свідчить лише про одне. Мовиться про безпосередню вказівку від Путіна атакувати цивільні об'єкти в Україні. І робити це абсолютно навмання.

Атаки ворога цілеспрямовані

Міністр також наголосив на тому, що ворог заздалегідь планує свої атаки. Для цього окупанти обирають "слушний" час. Наприклад, якщо мовиться про житлові квартали, то вогонь відкривають тоді, коли мирні мешканці ще сплять. Натомість під час атак громадських місць обирають моменти, коли там перебуває якомога більше людей.

У Кременчуку загинуло уже 18 людей від ракетного удару

27 червня Україну сколихнула чергова цинічна атака ворога. Російські загарбники випустили кілька ракет по Кременчуку. Одна з них влучила у торговий центр "Амстор".

Внаслідок ворожої атаки ТРЦ спалахнув. Як повідомили пожежники, полум'я поширилось на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Тож над його ліквідацією працювали сотні рятувальників, а також десятки одиниць спеціальної техніки.

Слід розуміти, що перед ракетною атакою у торговому центрі перебували близько 1000 людей. Володимир Зеленський підкреслив, що багатьом вдалось врятуватись, адже вони не проігнорували сигнал про повітряну тривогу.

Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін 28 червня о 06:50 повідомив про 18 загиблих. Одного з них, на жаль, медики не змогли врятувати у лікарні. Крім того, постраждали 59 людей, з яких госпіталізованих 25. Ще 36 людей наразі вважаються зниклими безвісти.

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