Авто згоріло вщент, посікло будівлі: відео наслідків ракетного удару по Кропивницькому
Джерело:ДСНС
Вранці 4 січня російська армія знову атакувала Україну – цього разу під ракетним ударом опинився Кропивницький. Надзвичайники показали відео з місця удару.
Про звуки вибухів у Кропивницькому повідомили близько 10:11. Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу у місті загинула людина, є поранені.
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Руйнування у Кропивницькому
Вранці 4 січня окупанти завдали удару по Кропивницькому, внаслідок чого руйнувань зазнав один з промислових об’єктів на території обласного центру. Через падіння уламків загинула одна людина, ще 8 – поранено. Також є й інші пошкодження.
Падіння уламків спричинили пошкодження кількох будівель та займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники,
– розповіли надзвичайники.
У ДСНС показали відео з місця падіння уламків – на ньому видно, що автомобіль, який стояв на території підприємства, згорів вщент. Ще декілька будівель зазнали серйозних пошкоджень – наприклад, зруйнований дах. Деякі об'єкти посікло уламками.
Пошкодження промислового об'єкту у Кропивницькому: дивіться відео
Російські обстріли України
- Міністерство оборони Британії повідомляє, що Росія змінила тактику масованих обстрілів України із застосуванням далекобійної зброї. Очевидно, у Кремлі визначили нові пріоритетні цілі для атак – там визнають зростаючу важливість оборонно-промислового потенціалу.
- У Повітряних Силах зазначили, що вирахувати точно дані про підготовлення масованого обстрілу – неможливо. Певні дані може надати розвідка, але точно стверджувати про дату атаки не можна.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вимагає від Заходу рішучих дій щодо Росії. Він очікує реакції, зрозумілої для Путіна – посилення санкцій та надання Україні ракет дальнього радіуса дії.