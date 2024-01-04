Авто згоріло вщент, посікло будівлі: відео наслідків ракетного удару по Кропивницькому

Вранці 4 січня російська армія знову атакувала Україну – цього разу під ракетним ударом опинився Кропивницький. Надзвичайники показали відео з місця удару.

Про звуки вибухів у Кропивницькому повідомили близько 10:11. Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу у місті загинула людина, є поранені.

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Руйнування у Кропивницькому

Вранці 4 січня окупанти завдали удару по Кропивницькому, внаслідок чого руйнувань зазнав один з промислових об’єктів на території обласного центру. Через падіння уламків загинула одна людина, ще 8 – поранено. Також є й інші пошкодження.

Падіння уламків спричинили пошкодження кількох будівель та займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники,

– розповіли надзвичайники.

У ДСНС показали відео з місця падіння уламків – на ньому видно, що автомобіль, який стояв на території підприємства, згорів вщент. Ще декілька будівель зазнали серйозних пошкоджень – наприклад, зруйнований дах. Деякі об'єкти посікло уламками.

Пошкодження промислового об'єкту у Кропивницькому: дивіться відео

Російські обстріли України