Це помста за Зміїний, жодних військових об'єктів біля місць ударів на Одещині немає, – Єнін

Російські окупанти у ніч проти 1 липня вдарили по селищу Сергіївка, що на Одещині. Ворожа авіація з боку Чорного моря випустила 3 ракети по звичайному багатоквартирному будинку та базі відпочинку.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін прибув на місце трагедії. У коментарі журналістам телемарафону єдиних новин він заявив, що поблизу місць ударів жодної військової інфраструктури немає, передає 24 канал.

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Ракетні удари по Одещині можуть бути помстою за Зміїний

Перший заступник очільника МВС зазначив, що ця ракетна атака ворога – дуже підступна, і насправді складно зрозуміти її мету.

Я, чесно кажучи, не знаю, як це трактувати. Чи це помста за те, що ми звільняємо наші території… Як, наприклад, вчора, завдяки героїчним діям Збройних Сил України було звільнено від ворога острів Зміїний, і сьогодні ми бачимо відповідь ракетними ударами по території України, по безпосередньо цивільних об'єктах,

– припустив Єнін.

Посадовець додав, що можна здійснити більш детальний огляд навколо місць ударів і всі переконаються, що жодних об'єктів критичної інфраструктури чи військового призначення у безпосередній близькості ні до зруйнованого багатоквартирного будинку, ні до знищеної бази відпочинку, розташованих у 100 метрах одне від одного, немає.

До слова, за фактом ракетних ударів по Сергіївці правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Дії кваліфікують, як порушення законів і звичаїв війни. Слідчі приступили до фіксації всіх деталей цього жахливого злочину. Євгеній Єнін підкреслив, що всі відповідальні за злочини рано чи пізно будуть ідентифіковані, знайдені та притягнені до кримінальної відповідальності.

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Жертви ракетної атаки росіян по Сергіївці

У ДСНС розповіли, що станом на 13:30 1 липня внаслідок ракетних ударів окупантів по цивільних об'єктах у Сергіївці Білгород-Дністровського району загинули 20 людей. Життя 16 осіб забрала ракета, що влучила у дев'ятиповерхівку, 4 – загинули внаслідок удару по базі відпочинку. При цьому отримали поранення загалом ще 38 людей.

Перший заступник міністра внутрішніх справ додав, що рятувальники прибули на місце ракетних ударів вже за 9 хвилин після обстрілу. Наразі вони продовжують надзвичайно обережно розбирати завали. Кількість жертв, на жаль, може ще зрости.

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