Окупанти цинічно заявили, що знищили на Одещині не житловий будинок, а радіолокаційну станцію

Російське міноборони живе у своєму вигаданому світі. І ракетний удар по багатоповерхівці та базах відпочинку на Одещині називає "знищенням радіолокаційної станції".

В ніч на 1 липня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Три ракети влучили у дев'ятиповерхівку, майже цілковито знизивши її. Ще дві – у бази відпочинку.

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Російське міноборони вже звично для себе знайшло "міфічне озброєння" у звичайному житловому будинку. Цього разу там переконують, що удар був завданий по "радіолокаційній станції виявлення повітряних цілей".

В цьому ж повідомленні від російського міноборони також чимало й інших фейків про "успіхи російської армії".

Таку тактику вони використовують не вперше, коли ціленаправлено обстрілюють цивільні об'єкти. Так було, коли вони знищили пологовий будинок у Маріуполі, скинувши на нього потужну авіабомбу. Або коли ракета Х-22 влучила у торговий центр в Кременчуці. Кожен раз їм там виднілися як не "склади з озброєнням", так "штаби націоналістів".

Ракетний удар по Одещині 1 липня: що відомо про жертви

Російські окупанти обстріляли село Сергіївка в Одеській області в ніч на 1 липня, випустивши три ракети з літаків з акваторії Чорного моря.

Дві ракети влучили в бази відпочинку, ще одна – в дев'ятиповерхівку.

Внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб. 16 з них – у житловому будинку, ще троє – на базі відпочинку. Серед загиблих є дитина.

Постраждали 38 осіб, серед яких шість дітей. Їх всіх було госпіталізовано.

Врятовано 8 осіб, з них 3 дитини.

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