Ракетний удар по Вінниці: вже відомо про 12 загиблих та 25 поранених

Жахлива російська атака по Вінниці забрала життя вже щонайменше 12 мирних мешканців. Серед них маленька дитина.

Дані про постраждалих та жертв ще не остаточні. На місці чергового російського злочину працюють рятувальники.

Важливо Зеленський відреагував на ракетний удар по Вінниці

Щодо кількості постраждалих дані різняться

За даними ДСНС станом на 12:15 загинули 12 мирних мешканців, а ще 25 поранені. За даними голови Національної поліції Ігоря Клименка, кількість поранених уже зросла до 30.

На місці трагедії працюють 90 рятувальників. Вони продовжують ліквідовувати наслідки чергового воєнного злочину російських окупантів проти України.

Що відомо про ракетний удар

Близько 10:45 під час повітряної тривоги з'явилися перші повідомлення про ракетний удар по Вінниці. Через кілька хвилин місцева влада підтвердила "приліт".

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав цей удар черговим терористичним актом і підкреслив, що росію потрібно визнати країною-терористом. Президент Володимир Зеленський згодом так само відзначив, що росія вкотре скоїла теракт.

З Києва до Вінниці відправилася слідча група, яка розслідуватиме удар окупантів по місту.

Після удару по будівлі з офісними приміщеннями, виникла пожежа, яка перекинулася на автостоянку. Там спалахнуло близько 50 автомобілів. Пожежу гасять рятувальники.

Силам ППО вдалося збити 4 ракети над областю, однак 3 таки влучили у цивільний об'єкт. Водночас російські пропагандисти продовжують цинічно брехати про ракетні удари по Україні. владімір соловйов повідомив, що окупанти буцімто влучили у військовий об'єкт на Вінниччині.

Зверніть увагу – Зеленський показав наслідки ракетного удару по Вінниці: дивіться відео

Щодня росія доводить, що є країною терористом. Кожного дня окупанти ракетами атакують цивільні об'єкти в українських містах та селах – школи, садочки, торговельний центр та житлові будинки. Важко передбачити, куди росія атакуватиме наступного разу. Так само важко передбачити, куди можуть впасти уламки від збитих ракет. Тому– якщо чуєте сирену, негайно ідіть в укриття.