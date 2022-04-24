Ракетний удар по залізниці біля Павлограда: у ДСНС розповіли деталі
Джерело:ДСНС
Окупанти вночі з 23 на 24 квітня обстріляли Дніпропетрвоську область. Російські військові вдарили по залізниці біля Павлограда.
Також ворог зруйнував ракетами промислове підприємство. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
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Що відомо про обстріл
На місці, де окупанти влучили в залізничну інфраструктуру, виявили 48-річного чоловіка. На жаль, він не вижив. Аби його знайти, рятувальники залучили кінологічну службу.
Ракети влучили у житлові будинки та промислове підприємство
Окрім залізниці, росармія знищила тягову підстанцію та 8 будівель. Під завалами руйнувань опинилися 3 легковики і вантажівка.
Окрім цього, постраждав і житловий будинок неподалік. В будівлі вибухова хвиля повибивала вікна та шибки і заблокувала двері.
Наслідки обстрілів окупантів / Фото Дніпропетровської ОДА
Рятувальники продовжують розбирати завали / Фото Дніпропетровської ОДА
Влучили окупанти також у промислове підприємство: одну будівлю знищили, іншу – пошкодили. Через обстріл на місці події відбулась пожежа, однак її вже ліквідували. Обійшлось без постраждалих і загиблих.
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