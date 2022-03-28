Авіаудар на Волині: ракету випустили з території Білорусі

Окупанти 27 березня випустили крилату ракету на Волинь. Наразі на місці працюють співробітники ДСНС. За попередньою інформацією, ніхто внаслідок ворожого обстрілу не постраждав.

Ракета влучила у нафтобазу. Обстріл трапився під час останньої повітряної тривоги, яку оголосили приблизно о 21:44.

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Ракету випустили з території Білорусі

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів про ракетний удар в області.

Щойно повернувся з місця події. Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. Попередньо – жертв немає,

– зазначив посадовець.

За інформацією військових, крилату ракету випустили з боку Білорусі. Вона летіла на низькій висоті, тому її не вдалося зафіксувати радарами.

"Дякую нашим рятувальникам. Прошу всіх і звертаюся до всіх волинян – не поширюйте інформацію і фото ракетних обстрілів. Ситуація контрольована. Зберігаймо спокій", – підсумував Погуляйко.

Дивіться звернення Юрія Погуляйка: