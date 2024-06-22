Росія вивела носії Калібрів у Чорне та Азовське море, – ВМС

Станом на ранок 22 червня ворог тримає і в Чорному, і в Азовському морях ракетоносії. У Військово-морських силах розповіли про кількість суден загарбника, що там перебуває.

Відповідні дані вони поширили у своєму телеграм-каналі. Також там поділилися інформацією, скільки російських суден здійснили прохід Керченською протокою за добу.

Дивіться також Ворог влучив по енергетиці та навчальному закладу, є поранені: що відомо про атаку 22 червня

Скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному та Азовському морях

На ранок 22 червня у Чорному морі чергує один російський військовий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Однак, ракет на ньому немає.

Водночас в Азовському морі Росія тримає 9 кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет загальним залпом до 24 "Калібрів".

А ось у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.



Росіяни утримують в Чорному та Азовському морях ракетоносії / Інфографіка ВМС ЗСУ