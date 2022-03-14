У рамках евакуації Ізраїль прийматиме родичів тих українців, які вже перебувають в країні
Джерело:Андрій Єрмак
В рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.
Влада України веде інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. Про це у понеділок, 14 березня, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
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Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль,
– написав Єрмак.
Також глава Офісу президента повідомив, що Ізраїль буде посередником у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України.
Раніше Ізраїль офіційно засудив російське вторгнення в Україну.
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