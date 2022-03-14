У рамках евакуації Ізраїль прийматиме родичів тих українців, які вже перебувають в країні

Влада України веде інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. Про це у понеділок, 14 березня, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Увага Ізраїль взяв на себе місію посередника у завершенні російської агресії в Україні, – ОП

Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль,

– написав Єрмак.

Також глава Офісу президента повідомив, що Ізраїль буде посередником у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України.