У рамках евакуації Ізраїль прийматиме родичів тих українців, які вже перебувають в країні

14 березня 2022 , 10:46
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Джерело:

Андрій Єрмак

В рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.

Влада України веде інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. Про це у понеділок, 14 березня, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. 

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Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль,
– написав Єрмак. 

Також глава Офісу президента повідомив, що Ізраїль буде посередником у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України.

Раніше Ізраїль офіційно засудив російське вторгнення в Україну. 

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Автор: Анастасія Лукашевська