"Жодного квадратного кілометра Путіну": генсек НАТО й Умєров зробили заяви на "Рамштайні"

Генсек НАТО закликав продовжувати військову підтримку України. Наголосив, необхідно, щоб наша держава отримала найсильнішу позицію до початку переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільний брифінг Рютте й Умєрова щодо засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

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Заяви Рютте й Умєрова на "Рамштайні"

Генеральний секретар НАТО наголосив, необхідно досягти того, щоб Україна отримала найпотужнішу позицію, коли почнуться перемовини.

І треба зробити все, коли перемовини щодо миру в Україні завершаться, результат має тривати якнайдовше, щоб Владімір Путін ніколи не зміг захопити жодного квадратного кілометра території України в майбутньому. Аби це зробити, нам треба продовжувати військову підтримку,

– підкреслив Марк Рютте.

Високопосадовець нагадав, що протягом останнього року союзники виділили 50 мільярдів євро на допомогу в секторі безпеки. Окрім того, створили командування у Вісбадені. Генсек анонсував, що наступного тижня в Польщі відкриють об'єднаний центр аналізу підготовки та освіти.

Ми хочемо всі уроки винести з того, що ви реалізували в Україні, те, що ви накопичили. І як колективний альянс ми будемо вчитися у вас,

– наголосив генсек.

Умєров зазначив, що вчора була зустріч з Рютте у межах контактної групи. За словами міністра, провели надзвичайно продуктивну дискусію. Посадовець подякував генсеку НАТО за підтримку. Також зазначив, що дискусії продовжуються. Наголосив, увага зосереджена саме на безпековій допомозі.

Бачимо, що всі союзники підтримують нас. США продовжать також безпекову допомогу. НАТО буде брати на себе більше зобов'язань щодо надання допомоги й забезпечення підготовки,

– заявив міністр оборони.

Додав, Україна надзвичайно вдячна представникам НАТО, лідерам країн-членів Альянсу.

"Хочеться сказати, що ми потужні, ми сильні, ми спроможні й ми все зробимо", – підкреслив Умєров.

Підсумував, Україна вдячна всім партнерам, зокрема, за комплексний пакет допомоги, який наразі реалізується.