Ледве відкачали: Кадиров уже тиждень не з'являється на публіці після екстреної госпіталізації

Лідер Чечні Рамзан Кадиров мав намір особисто відвідати 25 грудня традиційне передноворічне засідання Держради за участю Володимира Путіна та голів регіонів, для чого прибув до Москви напередодні. Проте в ніч на 25 грудня його стан здоров'я різко погіршився.

Його терміново госпіталізували до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента Росії. Про це інформує 24 Канал із посиланням на "Новую газету Европы".

У якому стані Кадиров?

Співрозмовник видання з оточення Кадирова зазначив, що у Москві його ледве врятували, після чого він повернувся додому. З того часу на публіці Кадиров не з'являвся.

У 2026 році в Чечні заплановані вибори глави республіки. Попри серйозні проблеми зі здоров'ям глави Чечні, в Кремлі схвалили його кандидатуру. Втім, жодних кулуарних обговорень щодо можливих наступників у Москві не ведеться.

Нагадаємо, що Рамзан Кадиров у липні 2025 року ледь не потонув під час відпустки на елітному турецькому курорті Бодрум. Незабаром після цього, на початку серпня, він опублікував відео, де займається на велотренажері. На кадрах видно, що він помітно схуд, а сам тренажер багато хто розцінив як реабілітаційний, а не спортивний. Це викликало нові припущення про можливий курс відновлення після інциденту чи хронічних проблем зі здоров'ям.

Що відомо про останні заяви Кадирова?