Стосунки з 15-річними, політичні вбивства і постійна хвороба: нове розслідування про Кадирова

Лідер Чечні Рамзан Кадиров причетний до чималої кількості злочинів, політичних вбивств і навіть до стосунків з неповнолітніми. Водночас кремлівська маріонетка бореться з хворобою, а тому вже готує собі наступників.

Про це мовиться в розслідуванні російського видання "Проєкт". Окрім того, журналісти розповіли, як батько Кадирова прокладав йому шлях у політиці, передає 24 Канал.

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Як Кадиров опинився в політиці

Як говорять російські журналісти, батько Рамзана Кадирова – Ахмат – фігура якого була дуже важливою в чеченській культурі. Саме батько познайомив Рамзана Кадирова з Джохаром Дудаєвим, а згодом – і з російською елітою.

Загалом, сім'я Кадирових впевнено опинилася при владі у 1999 році, коли Ахмат Кадиров погодився обійняти посаду голови адміністрації Чечні, хоча незадовго до цього він і сам оголошував війну Росії. Оскільки Кремль хотів мати такого "друга", як Чечня, то Путін готовий був щедро заплатити. Тоді російська влада запропонувала сім'ї Кадирових 5 мільйонів доларів готівкою, будинок у Сочі, а також дозволити безперешкодно займатися рекетом у великому російському місті, наприклад, Новоросійську.

Поки Ахмат Кадиров був при владі, його син Рамзан швидко навчався. Він знайомився з потрібними людьми, поки йому "малювали" дипломи різних університетів, а також обіймав посаду командира озброєного загону, допомагаючи ФСБ шукати у Чечні прихильників сепаратистів.

У 20023 році Ахмату Кадирову з руки Кремля знову зробили перемогу на виборах, тому він залишився при владі. Однак у 2004 році в Ахмата Кадирова почалися суперечки й розбіжності у поглядах з Кремлем. Тому в Росії вдалися до своєї "робочої стратегії". Так, 9 травня 2004 року під час параду на стадіоні "Динамо" у Грозному пролунав потужний вибух, під час якого загинув новообраний президент Чечні Ахмат Кадиров. Як згодом стане відомо, бомбу заклали під сидіння Кадирова.

За три тижні, 31 травня 2004 року, гине й старший брат Рамзана Кадирова – Зелімхана. У ЗМІ лише повідомлять, що він помер уві сні від "серцевої недостатності". Цікаво, що коли помер Зелімхан, Кадирова знову не було у Чечні, адже той знову поїхав на прийом до Путіна.

Рамзан Кадиров того дня перебував не поруч із батьком, а в Москві. Його відразу прийняв у себе Путін і дав зрозуміти, що він буде наступним головою Чечні.

Рамзан Кадиров може бути причетний до політичних вбивств

У 2004 році Рамзану Кадирову було 27 років, а тому він не міг стати лідером Чечні. Тоді почалися виборчі гонки, однак кандидат один за одним сходили з цього "забігу". Як пишуть російські розслідувачі, Сєргєй Абрамов, який міг стати лідером, неочікувано потрапляє в ДТП, а потім в Чечню він не повертається.

Згодом загинув і секретар Ради безпеки Чечні Рудник Дудаї. Ще один політик, який міг очолити Чечню, Алі Алханов перебуває під постійним тиском.

Таким чином, у 2007 році Рамзан Кадиров, якому виповнилося 30 років, став лідером Чечні на наступні десятиліття.

Як пишуть журналісти, Кадиров також міг бути причетним до багатьох гучних політичних убивств. Так, розслідувачі наголошують, що "чеченський слід" знаходили у вбивствах:

політика Бориса Нємцова,

колишнього віце-прем'єра Чечні Якова Сергуніна,

головного редактора журналу Forbes Пола Хлєбнікова,

журналістки "Нової газети" Анни Політковської,

співробітниці правозахисного центру "Меморіал" Наталії Естемірової.

Кадиров мав стосунки з неповнолітніми

Журналісти "Проєкту" також пишуть, що за роки правління Кадиров мав десятки неповнолітніх наложниць. Ба більше, одна з дівчат народила від лідера Чечні, коли їй було лише 15 років.

Кадиров віддає перевагу незаймано юним дівчатам: школяркам або студенткам першого курсу. У нього є помічник, який зберігає контакти безлічі молоденьких чеченок – десятки, може навіть сотні,

– мовиться у розслідуванні.

Окрім того, журналісти стверджують, що деякі з наложниць Кадирова зникали, були вбиті або ж ставали жертвами нападів. Офіційно ж, у лідера Чечні "одна дружина" – Медні Кадирова, яка до 42 років народила 14 дітей.

Хвороба, яка змушує шукати наступників

Чутки про хворобу Кадирова не припинялися протягом усього 2023 року. У ЗМІ була різна інформація щодо стану здоров'я маріонетки Кремля. То повідомлялося, що Кадиров страждає від загострення тяжкого захворювання, то його отруїли, то мав ниркові хвороби.

Офіційно стан здоров'я Кадирова не коментують, однак складно не помітити зміни. Оскільки лідер Чечні закоханий у самопіар, то його зникнення з медіапростору привертають увагу, тому легко помітити набряклість або ж його змогу нормально говорити.

Саме тому Кадиров почав готувати наступників. Нині члени його сім'ї буквально захопили усю чеченську вертикаль влади, і самого Кадирова, вочевидь, аж ніяк не хвилює, що деяким з них навіть не виповнилося 18 років. Як резюмують в розслідуванні, саме хвороби стали причиною таких рішучих дій Кадиров.