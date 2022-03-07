"Раніше ми цим собак голодних годували": "прості росіяни" шоковані цінами у магазинах

Санкції партнерів України починають завдавати економіці агресора неймовірних ударів. Наслідки воєнного вторгнення на територію України почали відчувати на собі усі росіяни.

Рішення Путіна розпочати війну в Україні коштуватиме дуже дорого. Про айфони та дорогий одяг вже не йдеться: зовсім скоро для них стане великою проблемою забезпечити себе найпростішими продуктами.

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Ріст цін у магазинах країни-окупанта

Після введення нових санкцій економіку окупантів не врятує навіть диво. Їхній фондовий ринок знищений, усі відомі бренди покинули країну, валюта знецінюється так само стрімко, як і російські обіцянки миру, а ціни в магазинах швидко набирають обертів.

Лише за кілька днів ціни на продукти у Росії злетіли майже удвічі. Окрім того, на продаж певних груп товарів в одні руки почали діяти обмеження. Що ж, росіяни радісно підтримували Путіна у прагненні "повернутись в СРСР". Що ж, подорож до ізоляції від світу та дефіциту товарів багато часу не займе.

Особливо веселим виглядає коментар автора відео про подорожчання "доширака":

"Раніше цим собак голодних годували, а тепер він коштує 50 рублів".

Ріст цін у російських магазинах: відео

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